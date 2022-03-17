Бомбоубежище выдержало! Что произошло в драмтеатре Мариуполя после авианалета России

В Мариуполе после авиаудара оккупантов по драмтеатру, где прятались от обстрелов мирные жители, все выжили. Завалы уже начали разбирать.
Об этом написал нардеп Сергей Тарута.
"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя!
Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят в живых!", – заявил он.
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Со вчерашнего дня туда не могли добраться спасатели, никто не знал, выжили ли люди под завалами. В Сети писали, что бомбоубежище в театре также засыпало. К счастью, оно выдержало удар.
Ситуация в Мариуполе
12 марта в Мариуполе российские войска обстреляли мечеть султана Сулеймана и его жены Роксоланы, где от обстрела прячутся люди.
Каждый день Мариуполь обстреливают российские оккупанты – за 13 было по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города. Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч человек, заблокированных в городе.
Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.
Гуманитарная ситуация в украинском Мариуполе, который российские оккупанты берут измором, ухудшается с каждым днем. Уже больше недели у людей нет доступа к очищенной питьевой воде.
В Мариуполе в плен к российским оккупантам попала известная волонтер-парамедик Юлия Паевская, которую все знают под позывным Тайра.
- 16 марта российские корабли начали обстрел Мариуполя с моря. Огонь вели из района Белосарайской косы.