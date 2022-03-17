Кадыров and шакалы. Неуловимый Степан Бандера ответил дон-дону в тик-токе

Бандера "возмутился", что за "его голову" объявлена награда

Бандера "записал" видео для Кадырова / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлил Героя Украины Степана Бандеру своими заявлениями о вознаграждении за его голову. Бандера "лично ответил" Кадырову в тик-токе, использовав даже брань.

Это видео и другие курьезные сообщения распространяют в Сети.

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"Добрый вечер, мы из Украины. Хочу передать одному овцетраху Кадырову, что я тут и еще не умер. Ты и твои шакалы скоро сгинут с лица земли. Орда не пройдет... Украинцы – сильная нация, поэтому мы победим. Слава нации! Смерть врагам!" – говорится в видеообращении от имени Степана Бандеры.

Ответ "живого" Бандеры стал тролингом в адрес безграмотного и необразованного Рамзана Кадырова, который призвал охотиться и объявил награду за голову Степана Бандеры – главного врага россиян.

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Также пользователи сети в шутку призывали не распространять в интернете маршруты передвижения и местонахождение украинского героя, чтобы не помогать врагам.

Что известно о Кадырове