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Кадыров and шакалы. Неуловимый Степан Бандера ответил дон-дону в тик-токе

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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17 марта, 11:38
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Бандера "возмутился", что за "его голову" объявлена награда
Бандера "записал" видео для Кадырова
Бандера "записал" видео для Кадырова / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров разозлил Героя Украины Степана Бандеру своими заявлениями о вознаграждении за его голову. Бандера "лично ответил" Кадырову в тик-токе, использовав даже брань.

Это видео и другие курьезные сообщения распространяют в Сети.

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"Добрый вечер, мы из Украины. Хочу передать одному овцетраху Кадырову, что я тут и еще не умер. Ты и твои шакалы скоро сгинут с лица земли. Орда не пройдет... Украинцы – сильная нация, поэтому мы победим. Слава нации! Смерть врагам!" – говорится в видеообращении от имени Степана Бандеры.

Ответ "живого" Бандеры стал тролингом в адрес безграмотного и необразованного Рамзана Кадырова, который призвал охотиться и объявил награду за голову Степана Бандеры – главного врага россиян.

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Также пользователи сети в шутку призывали не распространять в интернете маршруты передвижения и местонахождение украинского героя, чтобы не помогать врагам.

Что известно о Кадырове

  • Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не был в Украине в течение последней недели.
  • На своих ресурсах Кадыров разместил видео, которое, по его мнению, должно было доказать его присутствие под Киевом и что он якобы вступил в активную фазу войны в нашей стране. Правда, как выяснилось, свое геройское видео Кадыров снимал в Беларуси.
  • В первые дни вторжения России в нашу страну Кадыров сотрясал воздух угрозами и предупреждениями, что его головорезы возьмут Киев за три дня.
  • Потом Кадыров начал жаловаться, что украинцы звонят родственникам солдат-оккупантов родом из его региона и информируют их о смерти сыновей и мужей.
  • Пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина, ссылаясь на полученную оперативную информацию, сообщила 2 марта, что в белорусском Мозыре морги забиты убитыми чеченцами.

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