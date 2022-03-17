Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Кадиров and шакали. Невловимий Степан Бандера відповів дон-дону в тіктоку

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 11:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бандера "обурився", що за "його голову" оголошено нагороду
Бандера "записав" відео для Кадирова
Бандера "записав" відео для Кадирова / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Чечні Рамзан Кадиров розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про винагороду за його голову. Бандера "відповів" Кадирову, навіть з лайкою.

Це відео та інші курйозні повідомлення поширюють у Мережі.

Реклама

"Доброго вечора, ми з України. Хочу передати одному вівцетраху Кадирову, що я тут і ще не помер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде... Українці – сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам!" – йдеться у відеозверненні.

У соцмережах з'явилися численні скрини новини, де повідомляється, що Рамзан Кадиров закликав полювати на голову Степана Бандери – головного ворога росіян

Реклама

Також користувачі жартома закликають не поширювати в інтернеті пересування та місцеперебування українського героя, щоб не допомагати ворогам.

Що відомо про Кадирова

  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня.
  • На своїх ресурсах Кадиров розмістив відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні неподалік столиці та показати, що він вступив в активну фазу війни в нашій країні. Щоправда, відео зняте в якомусь закритому приміщенні без вікон та світла, що не доводить його присутності в Україні.
  • Про діяльність представника Чечні у війні проти України всі дізнаються з його відео, які він розміщує у соцмережах. У перші дні вторгнення Росії в нашу країну Кадиров сипав погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
  • Потім Кадиров почав скаржитися, що українці телефонують родичам солдатів-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому, мабуть, приїхав збирати рештки свого бандформування в київських лісах.
  • На початку березня у Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.
  • Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти