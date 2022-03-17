Кадиров and шакали. Невловимий Степан Бандера відповів дон-дону в тіктоку

Глава Чечні Рамзан Кадиров розлютив Героя України Степана Бандеру своїми заявами про винагороду за його голову. Бандера "відповів" Кадирову, навіть з лайкою.
Це відео та інші курйозні повідомлення поширюють у Мережі.
! !— (@aronets) March 16, 2022
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"Доброго вечора, ми з України. Хочу передати одному вівцетраху Кадирову, що я тут і ще не помер. Ти і твої шакали скоро згинуть з лиця землі. Орда не пройде... Українці – сильна нація, тому ми переможемо. Слава нації! Смерть ворогам!" – йдеться у відеозверненні.
У соцмережах з'явилися численні скрини новини, де повідомляється, що Рамзан Кадиров закликав полювати на голову Степана Бандери – головного ворога росіян
Також користувачі жартома закликають не поширювати в інтернеті пересування та місцеперебування українського героя, щоб не допомагати ворогам.
Що відомо про Кадирова
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров не був в Україні протягом останнього тижня.
- На своїх ресурсах Кадиров розмістив відео, яке, на його думку, має довести його присутність в Україні неподалік столиці та показати, що він вступив в активну фазу війни в нашій країні. Щоправда, відео зняте в якомусь закритому приміщенні без вікон та світла, що не доводить його присутності в Україні.
- Про діяльність представника Чечні у війні проти України всі дізнаються з його відео, які він розміщує у соцмережах. У перші дні вторгнення Росії в нашу країну Кадиров сипав погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.
- Потім Кадиров почав скаржитися, що українці телефонують родичам солдатів-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів чи чоловіків. Він переконаний, що військові живі, але без зв'язку, тому, мабуть, приїхав збирати рештки свого бандформування в київських лісах.
- На початку березня у Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.
- Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що у білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.