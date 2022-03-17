14 тысяч военных и почти полтысячи танков: Генштаб подсчитал потери врага

Российские оккупанты понесли еще больше потерь

Потери врага не могут не радовать. Фото: коллаж "Сегодня"

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.

Об этом сообщает ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

Личный состав – около 14 000 человек;

Танки – 444;

Боевые бронированные машины – 1 435;

Артиллерийские системы – 201;

РСЗО – 72;

Системы ПВО – 43;

Самолеты – 86;

Вертолеты – 108;

Автомобильная техника – 864;

Легкие скоростные катера – 3;

Цистерны из ППМ – 60;

БПЛА – 11;

Специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.

Также напомним, ВСУ уничтожили не менее 10 единиц воздушной техники врага.