14 тысяч военных и почти полтысячи танков: Генштаб подсчитал потери врага

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.
Об этом сообщает ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
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- Личный состав – около 14 000 человек;
- Танки – 444;
- Боевые бронированные машины – 1 435;
- Артиллерийские системы – 201;
- РСЗО – 72;
- Системы ПВО – 43;
- Самолеты – 86;
- Вертолеты – 108;
- Автомобильная техника – 864;
- Легкие скоростные катера – 3;
- Цистерны из ППМ – 60;
- БПЛА – 11;
- Специальная техника – 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее мы сообщали, что в Украине ликвидировали замкомандира авиаполка оккупантов. Его зарыли в Воронеже.
Также напомним, ВСУ уничтожили не менее 10 единиц воздушной техники врага.