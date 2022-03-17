14 тисяч військових та майже півтисячі танків: Генштаб підрахував втрати ворога

Російські окупанти зазнали ще більших втрат

Втрати ворога не можуть не тішити. Фото: колаж "Сьогодні"

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.

Про це повідомляє ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03 орієнтовно склали:

Особовий склад – близько 14 000 осіб;

Танки – 444;

Бойові броньовані машини – 1435;

Артилерійські системи – 201;

РСЗВ – 72;

Системи ППО – 43;

Літаки – 86;

Гелікоптери – 108;

Автомобільна техніка – 864;

Легкі швидкісні катери – 3;

Цистерни з ППМ – 60;

БПЛА – 11;

Спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів. Його закопали у Воронежі.

Також нагадаємо, ЗСУ знищили не менше 10 одиниць повітряної техніки ворога.