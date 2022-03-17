В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів

Українські захисники ліквідували заступника командира авіаційного полку окупантів підполковника Олега Червова. Його поховали 16 березня у російському Воронежі.
Про це повідомляють ЗМІ країни-агресора.
Варто зазначити, що про загибель замкомполку до похорону офіційно не повідомляли ні жителів міста, ні пресу.
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Втрати у керівництві окупантів
Росія продовжує втрачати в Україні командний склад своїх підрозділів:
- 11 березня наші військові ліквідували генерал-майора Андрія Колесникова. Він був командувачем 29-ї армії Східного військового округу.
- 12 березня був убитий командир танкової роти старший лейтенант Микола Шумицький з Іркутська. Він був одним із тих, хто окупував Запорізьку АЕС.
- Також окупанти залишилися без полковника Сергія Порохні. Він був командиром 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, яка приписана у Центральному військовому окрузі РФ і базується у Башкортостані на Південному Уралі.
- Полк "Азов" повідомив про ліквідацію ще одного російського генерала, що прийшов воювати з Україною. Це Олег Митяєв.