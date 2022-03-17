В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів

Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!