Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів

Вороги гинуть на українській землі

Мінус один російський окупант/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували ще одного окупанта. На цей раз — командира танкової роти окупантів, старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.

Про це повідомляє "Остров".

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"Іркутянин Микола Шумицький — командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від "неонацистів" Запорізьку АЕС в Енергодарі", — пишуть ЗМІ.

Під Києвом ліквідували російського полковника

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрєя Захарова.

Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії ЦВО.

Унаслідок удару ЗСУ загинув російський полковник Андрєй Захаров. У 2016 році він, бувши майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.

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