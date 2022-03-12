Українські військові ліквідували командира танкової роти окупантів

Збройні сили України ліквідували ще одного окупанта. На цей раз — командира танкової роти окупантів, старшого лейтенанта Миколу Шуміцкого з Іркутська.
Про це повідомляє "Остров".
Деталі
"Іркутянин Микола Шумицький — командир танкової роти, старший лейтенант – загинув під час спеціальної військової операції із захисту Донбасу. Як герой, захищаючи від "неонацистів" Запорізьку АЕС в Енергодарі", — пишуть ЗМІ.
Під Києвом ліквідували російського полковника
Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрєя Захарова.
Далі по темі
Під час ведення бойових дій у Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6-го танкового полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії ЦВО.
Унаслідок удару ЗСУ загинув російський полковник Андрєй Захаров. У 2016 році він, бувши майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.