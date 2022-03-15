"Азов" ліквідував ще одного російського генерала (фото)

Полк "Азов" повідомив про ліквідацію ще одного російського генерала, який прийшов воювати з Україною.
Таку інформацію розмістили у Telegram-каналі "Азову".
Жодних подробиць, а також прізвищ не повідомили.
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"АЗОВ знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!", - йдеться в підписі до фото.
Фото: полк "Азов"
Ліквідовані в Україні генерали та командири РФ
14 березня знищено командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сергія Порохню.
11 березня ліквідовано командувача 29-ї армії РФ (Забайкальський край), генерал-майора Андрія Колеснікова.
10 березня під Києвом знищено командира 6-го танкового полку (місце дислокації – Чебаркуль) 90-ої танкової дивізії Центрального військового округу Андрія Захарова.
7 березня під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.
5 березня знищено полковника Костянтина Зізевського, командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (м. Ставрополь). Також того дня ліквідували підполковника Олексія Хасанова, заступника командира полку 72-ої авіаційної бази Балтійського флоту, місто Черняхівськ Калінінградської області.
3 березня ліквідовано генерал-майора Андрія Суховецький, заступника командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.
26 лютого знищено командира 141-го спеціального механізованого полку військ національної гвардії РФ (місце дислокації – Чечня), Магомеда Тушаева.
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