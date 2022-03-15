Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

"Азов" ліквідував ще одного російського генерала (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 березня, 12:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Генерал-майор окупаційних військ знищений захисниками України
"Азов" ліквідував генерала РФ.
"Азов" ліквідував генерала РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Полк "Азов" повідомив про ліквідацію ще одного російського генерала, який прийшов воювати з Україною.

Таку інформацію розмістили у Telegram-каналі "Азову".

Реклама

Жодних подробиць, а також прізвищ не повідомили.

"АЗОВ знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! Слава Україні!", - йдеться в підписі до фото.

Реклама

Фото: полк "Азов"

Ліквідовані в Україні генерали та командири РФ

14 березня знищено командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади – полковника Сергія Порохню.

11 березня ліквідовано командувача 29-ї армії РФ (Забайкальський край), генерал-майора Андрія Колеснікова.

Реклама

10 березня під Києвом знищено командира 6-го танкового полку (місце дислокації – Чебаркуль) 90-ої танкової дивізії Центрального військового округу Андрія Захарова.

7 березня під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.

5 березня знищено полковника Костянтина Зізевського, командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (м. Ставрополь). Також того дня ліквідували підполковника Олексія Хасанова, заступника командира полку 72-ої авіаційної бази Балтійського флоту, місто Черняхівськ Калінінградської області.

3 березня ліквідовано генерал-майора Андрія Суховецький, заступника командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.

26 лютого знищено командира 141-го спеціального механізованого полку військ національної гвардії РФ (місце дислокації – Чечня), Магомеда Тушаева.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти