Небезпечний чорнозем. В Україні ліквідували "інженерного" полковника ЗС РФ

Мінус ще один командир окупантів

Ще недавно Порохня приймав подяки, а тепер... Колаж "Сьогодні"

Не кожному ворожому полковнику судилося повернутися додому після нападу на Україну. Прогнозований результат вийшов і з полковником російської армії Порохнею Сергієм Івановичем, про смерть якого на території нашої країни повідомили в соцмережах.

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Порохня був командиром 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, яка приписана в Центральному військовому окрузі РФ і базується в Башкортостані на Південному Уралі, але якимось дивом опинилася в Україні. Завданнями таких бригад, зокрема, є створення понтонних переправ, мінування та спорудження фортифікацій. Як відомо, днями ЗСУ зірвали спробу побудувати понтонну переправу через річку Ірпінь у районі тимчасово окупованого Гостомеля.

Офіційно Міністерство оборони Росії не підтвердило факту втрати полковника. Судячи з публікацій на фейсбук-сторінці окупаційного відомства Росії (так-так, доступ до ФБ-акаунту Міноборони Росії є, і ця сторінка регулярно поповнюється), Москва визнала втрату менш ніж 20 своїх військовослужбовців.

"Полковникопад"