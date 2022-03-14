Опасный чернозем. В Украине ликвидировали "инженерного" полковника ВС РФ

Минус еще один командир оккупантов

Еще недавно Порохня принимал благодарности, а теперь... / Коллаж "Сегодня"

Не каждому вражескому полковнику суждено вернуться домой после нападения на Украину. Прогнозируемый результат получился с полковником российской армии Порохней Сергеем Ивановичем, о смерти которого на территории нашей страны сообщили в соцсетях.

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Порохня был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, которая приписана в Центральном военном округе РФ и базируется в Башкортостане на Южном Урале, но каким-то чудом оказалась в Украине. Задачами таких бригад, в частности, является создание понтонных переправ, минирование и сооружение фортификаций. Как известно, на днях ВСУ сорвали попытку построить понтонную переправу через речку Ирпень в районе временно оккупированного Гостомеля.

Официально Министерство обороны России не подтвердило факт потери полковника. Судя по публикациям на фейсбук-странице оккупационного ведомства России (да-да, доступ к ФБ-аккаунту Минобороны России есть, и эта страница регулярно наполняется), Москва признала потерю менее 20 своих военнослужащих.

"Полковникопад"