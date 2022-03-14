Опасный чернозем. В Украине ликвидировали "инженерного" полковника ВС РФ

Не каждому вражескому полковнику суждено вернуться домой после нападения на Украину. Прогнозируемый результат получился с полковником российской армии Порохней Сергеем Ивановичем, о смерти которого на территории нашей страны сообщили в соцсетях.
Что известно о грузе "200"
Порохня был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, которая приписана в Центральном военном округе РФ и базируется в Башкортостане на Южном Урале, но каким-то чудом оказалась в Украине. Задачами таких бригад, в частности, является создание понтонных переправ, минирование и сооружение фортификаций. Как известно, на днях ВСУ сорвали попытку построить понтонную переправу через речку Ирпень в районе временно оккупированного Гостомеля.
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Официально Министерство обороны России не подтвердило факт потери полковника. Судя по публикациям на фейсбук-странице оккупационного ведомства России (да-да, доступ к ФБ-аккаунту Минобороны России есть, и эта страница регулярно наполняется), Москва признала потерю менее 20 своих военнослужащих.
"Полковникопад"
- Порохня не первая крупная потеря оккупационных войск Российской Федерации. 10 марта стало известно, что под Броварами воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- Днем ранее стало известно, что наши славные воины ликвидировали командира 33-го мотострелкового полка гвардии подполковника Юрия Агаркова.
- А 11 марта ВСУ похвастались, что ликвидировали командующего российской армии генерал-майора Андрея Колесникова, который командовал 29-й армией Восточного военного округа (ВВО).