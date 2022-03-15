"Азов" ликвидировал еще одного российского генерала (фото)

Полк "Азов" сообщил о ликвидации еще одного российского генерала, пришедшего воевать с Украиной.
Такую информацию разместили в Telegram-канали "Азова".
Никаких подробностей и фамилий не сообщили.
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"АЗОВ уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Слава Украине!", – говорится в подписи на фото.
Фото: полк "Азов"
Ликвидированные в Украине генералы и командиры РФ
14 марта был уничтожен командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады – полковник Сергей Порохню.
11 марта ликвидирован командующий 29-й армией РФ (Забайкальский край), генерал-майор Андрей Колесников.
10 марта под Киевом уничтожен командир 6-го танкового полка (место дислокации – Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа Андрей Захаров.
7 марта под Харьковом ликвидирован генерал-майор российской армии Виталий Герасимов, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России.
5 марта уничтожен полковник Константин Зизевский, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка (г. Ставрополь). Также в тот день ликвидировали подполковника Алексея Хасанова, заместителя командира полка 72-й авиационной базы Балтийского флота, город Черняховск Калининградской области.
3 марта ликвидирован генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира 41 общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.
26 февраля уничтожен командир 141-го специального механизированного полка войск национальной гвардии РФ (место дислокации – Чечня), Магомед Тушаев.
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