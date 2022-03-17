Обміняли на солдат РФ. З'явилися деталі визволення мера Мелітополя

За мера Мелітополя Росія отримала 9 своїх полонених солдат 2002-2003 року народження

Міського голову Мелітополя Івана Федорова виміняли на російських строковиків / Фото: Колаж: Сьогодні

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Росіяни понад 5 днів схиляли його до співпраці.

Про це розповіла прессекретар голови Офісу президента Даша Зарівна, передає Українська правда.

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"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала 9-х своїх полонених солдат 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", – розповіла прессекретар.

Вона додала, що окупанти більше ніж 5 днів схиляли до співпраці мера, але той не погоджувався. Зараз багато питань щодо деталей його утримання у полоні та звільнення.

ЗСУ звільнили мера Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров, захоплений у полон російськими військами, звільнений під час спецоперації. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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"Щойно успішно завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці, щойно разом із президентом та керівником ОП з ним поспілкувалися", – повідомив Тимошенко.

Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.

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