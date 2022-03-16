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Спецоперація вдалася! ЗСУ звільнили мера Мелітополя

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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16 березня, 20:21
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Іван Федоров перебуває в безпеці, спецоперація пройшла за планом
Мер Мелітополя Іван Федоров – звільнений
Мер Мелітополя Іван Федоров – звільнений / Фото: Колаж: Сьогодні

Мера Мелітополя Івана Федорова, захопленого в полон російськими військами, звільнено під час спецоперації. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щойно успішно завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці, щойно разом із президентом та керівником ОП з ним поспілкувалися", – повідомив Тимошенко.

Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.

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Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу розповіла, що російські пропагандисти атакують маріупольців та вимагають на камеру розповісти, як їх нібито не випускав із міста полк "Азов". Насправді виїзд із міста було заблоковано через постійні обстріли з боку російських окупантів.

У понеділок в окупованому Бердянську пройшов мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Загарбники оточили площу та відтіснили людей. Свої дії вони супроводжували попередженнями в гучномовці про заборону мітингів.

16 березня в Україні

  • Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня – це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

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  • Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.

  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

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  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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