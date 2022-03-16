Спецоперація вдалася! ЗСУ звільнили мера Мелітополя

Мера Мелітополя Івана Федорова, захопленого в полон російськими військами, звільнено під час спецоперації. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Щойно успішно завершилася спецоперація зі звільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова. Ваня в безпеці, щойно разом із президентом та керівником ОП з ним поспілкувалися", – повідомив Тимошенко.
Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу розповіла, що російські пропагандисти атакують маріупольців та вимагають на камеру розповісти, як їх нібито не випускав із міста полк "Азов". Насправді виїзд із міста було заблоковано через постійні обстріли з боку російських окупантів.
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У понеділок в окупованому Бердянську пройшов мітинг протесту, а в Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали. Загарбники оточили площу та відтіснили людей. Свої дії вони супроводжували попередженнями в гучномовці про заборону мітингів.
16 березня в Україні
- Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня – це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.
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