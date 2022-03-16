У Скадовську окупанти викрали мера та секретаря міськради

Російські військові розпочали стрілянину по беззбройних людях і застосували сльозогінний газ

Окупанти вже відпустили Олександра Яковлєва. Фото: колаж "Сьогодні".

На Херсонщині вранці 16 березня зі Скадовської міськради військові РФ викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха.

Про це повідомив мешканець Скадовська Артем Костюченко на сторінці в Facebook.

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За словами чоловіка, викрадення сталося близько 11:20. У Мережі він закликав мешканців міста зібратися на центральній площі о 12.00. В обід місцеві жителі вийшли на акцію протесту та вимагали звільнити місцеву владу. У відповідь окупанти застосували проти беззбройних людей сльозогінний газ та розпочали стрілянину.

О 13:40 мер Скадовська Олександр Яковлєв з'явився в ефірі. Він записав звернення, де заявив, що його відпустили окупанти та нібито просто з ним поговорили. Детальніше про інцидент він обіцяв розповісти пізніше.

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Окупанти беруть у полон українців

Увечері 15 березня російські окупанти влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів та працівників міськради. Вони допомагали місцевим жителям під обстрілами. Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Також цього ж дня окупанти взяли в заручники українського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуював мирних мешканців.

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