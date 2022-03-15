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"Допоможіть звільнити": окупанти взяли в полон українського рятувальника (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 березня, 13:27
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Російські війська вже кілька діб незаконно утримують працівника ДСНС
Рятівник перебуває у полоні / Колаж "Сьогодні"
Рятівник перебуває у полоні / Колаж "Сьогодні"

Російські військові взяли в полонукраїнського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуював мирних жителів.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Максимальний репост! Наша служба завжди приходить на допомогу і це не тільки наш обов'язок, це наш людський поклик – рятувати та допомагати! Але зараз і нам потрібна ваша допомога! Допоможіть звільнити з полону працівника ДСНС, друга, колегу – Олексія Данченка" , – йдеться у повідомленні.

Рятувальники просять дзвонити до "Служби порятунку", якщо є інформація про Олексія.

Номери телефонів:

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  • 101,
  • 112,
  • (044) 425-43-01

Рятівник Олексій Данченко, котрий потрапив у полон до окупантів. Фото: ДСНС України
Рятівник Олексій Данченко, котрий потрапив у полон до окупантів. Фото: ДСНС України

Окупанти взяли в полон українського пілота

Російські окупанти взяли в полонукраїнського військового льотчика, який катапультувався після поразки ворожою ракетою Вони записали із ним пропагандистське відео.

"Російський агітпром застосував грубу тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про "націоналістів", ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з "братнім" народом", – повідомили у ЗСУ.

У Повітряних силах не виключають, що відео можуть транслюватися на російському телебаченні та в соцмережах відомих пропагандистів.

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