"Помогите освободить": оккупанты взяли в плен украинского спасателя (фото)

Российские военные взяли в плен украинского спасателя Алексея Данченка в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Максимальный репост! Наша служба всегда приходит на помощь и это не только наша обязанность, это наш человеческий зов – спасать и помогать! Но сейчас и нам нужна ваша помощь! Помогите освободить из плена работника ГСЧС, друга, коллегу – Алексея Данченка", – говорится в сообщении.
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Спасатели просят звонить в "Службу спасения", если есть информация про Алексея.
Номера телефонов:
- 101,
- 112,
- (044) 425-43-01
Оккупанты взяли в плен украинского пилота
Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Они записали с ним пропагандистское видео.
"Российский агитпром применил грубую тактику 2014 года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о "националистах", ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", — сообщили в ВСУ.
В Воздушных силах не исключают, что видео могут транслироваться на российском телевидении и в соцсетях известных пропагандистов.