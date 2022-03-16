В Скадовске оккупанты похитили мэра и секретаря горсовета

Российские военные начали стрельбу по безоружным людям и применили слезоточивый газ

Оккупанты уже отпустили Александра Яковлева. Фото: коллаж "Сегодня".

В Херсонской области утром 16 марта из Скадовского горсовета военные РФ похитили мэра Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.

Об этом сообщил житель Скадовска Артем Костюченко на странице в Facebook.

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По словам мужчины, похищение произошло около 11:20. В Сети он призвал жителей города собраться на центральной площади в 12:00. В обед местные жители вышли на акцию протеста и требовали освободить местные власти. В ответ оккупанты применили против безоружных людей слезоточивый газ и начали стрельбу.

В 13:40 мэр Скадовска Александр Яковлев появился в эфире. Он записал обращение, где заявил, что его отпустили оккупанты и якобы просто с ним поговорили. Более детально об инциденте он обещал рассказать позже.

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Оккупанты берут в плен украинцев

Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами. Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.

Также в этот же день оккупанты взяли в заложники украинского спасателя Алексея Данченко в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.

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