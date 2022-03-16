В Скадовске оккупанты похитили мэра и секретаря горсовета

В Херсонской области утром 16 марта из Скадовского горсовета военные РФ похитили мэра Александра Яковлева и его заместителя Юрия Палюха.
Об этом сообщил житель Скадовска Артем Костюченко на странице в Facebook.
По словам мужчины, похищение произошло около 11:20. В Сети он призвал жителей города собраться на центральной площади в 12:00. В обед местные жители вышли на акцию протеста и требовали освободить местные власти. В ответ оккупанты применили против безоружных людей слезоточивый газ и начали стрельбу.
Далее по теме
В 13:40 мэр Скадовска Александр Яковлев появился в эфире. Он записал обращение, где заявил, что его отпустили оккупанты и якобы просто с ним поговорили. Более детально об инциденте он обещал рассказать позже.
Оккупанты берут в плен украинцев
Вечером 15 марта российские оккупанты устроили погром в здании Бучанского городского совета и взяли в плен украинских волонтеров и сотрудников горсовета. Они до последнего помогали местным жителям под обстрелами. Когда военные РФ уезжали, они выбросили паспорта людей и другие документы.
Также в этот же день оккупанты взяли в заложники украинского спасателя Алексея Данченко в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.
Если вы стали свидетелем похищения человека военными РФ, обращайтесь:
- Круглосуточные линии: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
- Электронный ящик: [email protected]