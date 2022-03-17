Обменяли на солдат РФ. Появились детали освобождения мэра Мелитополя

За мэра Мелитополя Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова выменяли на русских срочников / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат-срочников. Россияне больше 5 дней склоняли его к сотрудничеству.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Офиса президента Даша Заривна, передает Украинская правда.

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"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам Минобороны РФ, в Украине нет", – рассказала пресс-секретарь.

Она добавила, что оккупанты больше 5 дней склоняли к сотрудничеству мэра, но тот не соглашался. Сейчас много вопросов относительно деталей его содержания в плену и освобождения.

ВСУ освободили мэра Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров, захваченный в плен российскими войсками, освобожден во время спецоперации. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем ОП с ним пообщались", – сообщил Тимошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал мэра города в видеообращении.

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