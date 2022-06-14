У РФ придумали новий трюк, як постачати "гарматне м'ясо" в Україну

У Росії агенції відправляють нібито на відновлення міст України, але все не так

Військовий розповів, що відбувалося у них / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії чоловікам пропонують "гуманітарну" роботу, проте вони потрапляють усі на фронт. У цьому їм сприяють маса агентств, які пропонують хороші та легкі гроші. Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито як "різноробочий".

Рекрутингові компанії Росії наразі шукають "добровольців" для армії. Пропонують непогані зарплати на відновлення окупованих територій на сході України – розбирати завали або вантажити гуманітарну допомогу. Так вони пишуть в оголошеннях.

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Полонений розповів, що він пішов на контракт через особливо складне фінансове становище.

Військовий розповів, що, наприклад, уродженець Удмуртії підписав контракт з РФ на 2 місяці, але щось пішло не так.

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" Сказали, що будеш розвантажувати, завантажувати допомогу, Через тиждень нас перекинули в Луганськ, в Золоте, нас було 32 людини, 7 потрапило в полон, 6 пішло назад, решта двохсот (вантаж 200 – ред). Я особисто сам отримав поранення. Першого дня відмовилося 82 особи, потім не знаю. Дуже багато призовників, і що показують по телевізору – не вірте. Я сам особисто на собі все це пройшов, що наї**ваю, бл**ть. Наші пацани мали багато начальства, а коли приїхали залишився один взвод, 82 особи, які відмовилися в перший день, навіть не відомо, що з ними. Хтось каже: розстріляли, хтось каже, що під статтю. Але їздити зараз, вам, пацани я вам у жодному разі не раджу", – сказав полонений з жалем.

Перехоплення розмов російських військових