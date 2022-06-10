"Майор роту втратив. Тепер посміхається". Розвідка дізналася, на що скаржаться окупанти

Російські військослужбовці почали відкрито відмовлятися виконувати бойові задачі

Російські окупанти бояться загинути на війні в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив всю роту на війні в Україні, а сам втік додому.

Про це йдеться у перехопленні розмови, яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні питва, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

Далі радить активніше скаржитись на здоров’я:

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"Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається".

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: "Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили".

Батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування: "Питали про якісь гроші, чому урізали? Нічого не змогли вони відповісти. Для чого вони збирають там людей? Не можуть нічого сказати".

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Як окупанти намагаються "відкосити" від служби

Росіяни обдумують план, щоб не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю солдатів відправили додому. Крім того, противники відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У розмові можна почути, як дружина пропонує чоловікові "впасти з танка", щоб отримати травму. Бо, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо всі відмовляються. Окупант вважає, що все ж таки краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники".

Раніше ми писали про те, що дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні.

Крім того, російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.