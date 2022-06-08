"Підвернули ноги і поїхали". Дружини окупантів радять чоловікам, як втекти з війни – перехоплення

Російські загарбники не довіряють командуванню та відмовляються йти вперед

Російські окупанти хочуть додому. Фото: колаж "Сьогодні"

Дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні. Як виявилось, солдати РФ не хочуть іти вперед. Також вони не довіряють своїм командирам.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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У перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною загарбник розповідає, що їхня бригада не хоче "йти далі" через недовіру до командування та великі втрати. Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення:

"У нас народу менше 100 людей залишилось".

Росіянин скаржиться на погане забезпечення:

"Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників".

Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни "підвернули ноги та поїхали додому".

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Окупанти вигадують лайфхаки, щоб не воювати в Україні

Російські окупанти обдумують план, щоб не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю солдатів відправили додому. Крім того, противники відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У розмові можна почути, як дружина пропонує чоловікові "впасти з танка", щоб отримати травму. Бо, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо всі відмовляються. Окупант вважає, що все ж таки краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники".

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Окрім того, російський загарбник розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту:

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", – каже солдат.

Раніше ми розповідали, що РФ не розраховувала на довгу та виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію окупантів не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів з нової хвилі прихованої мобілізації. Тому російські загарбники скаржаться своїм родичам.

Крім того, російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.