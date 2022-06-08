Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Підвернули ноги і поїхали". Дружини окупантів радять чоловікам, як втекти з війни – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські загарбники не довіряють командуванню та відмовляються йти вперед
Російські окупанти хочуть додому. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти хочуть додому. Фото: колаж "Сьогодні"

Дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні. Як виявилось, солдати РФ не хочуть іти вперед. Також вони не довіряють своїм командирам.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Реклама

Деталі

У перехопленій телефонній розмові окупанта зі своєю дружиною загарбник розповідає, що їхня бригада не хоче "йти далі" через недовіру до командування та великі втрати. Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення:

"У нас народу менше 100 людей залишилось".

Росіянин скаржиться на погане забезпечення:

"Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників".

Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни "підвернули ноги та поїхали додому".

Реклама

Окупанти вигадують лайфхаки, щоб не воювати в Україні

Російські окупанти обдумують план, щоб не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю солдатів відправили додому. Крім того, противники відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів. Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У розмові можна почути, як дружина пропонує чоловікові "впасти з танка", щоб отримати травму. Бо, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо всі відмовляються. Окупант вважає, що все ж таки краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники".

Реклама

Окрім того, російський загарбник розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту:

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", – каже солдат.

Раніше ми розповідали, що РФ не розраховувала на довгу та виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію окупантів не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів з нової хвилі прихованої мобілізації. Тому російські загарбники скаржаться своїм родичам.

Крім того, російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк. А якщо дадуть команду наступати пішки – просто послати російського командира.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 8 червня
1
Особовий склад 31500
Особовий склад
2
Танки 1393
Танки
3
ББМ 3429
ББМ
4
Артилерія 703
Артилерія
5
Засоби ППО 96
Засоби ППО
6
РСЗВ 213
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 559
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30486.86

Binance Coin (BNB)

292.35

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.19

Theta (THETA)

1.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,19 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.19

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти