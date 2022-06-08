"Подвернули ноги и уехали". Жены оккупантов советуют мужьям, как сбежать с войны – перехват

Российские захватчики не доверяют командованию и отказываются идти вперед

Российские оккупанты хотят домой. Фото: коллаж "Сегодня"

Жены российских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать с войны в Украине. Как оказалось, солдаты РФ не хотят идти вперед. Также они не доверяют своим командирам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В перехваченном телефонном разговоре оккупанта со своей женой захватчик рассказывает, что их бригада не хочет "идти дальше" из-за недоверия к командованию и больших потерь. Штатных людей осталось, может, несколько десятков – другие либо убиты, либо ранены. Также большое количество людей возвращается в Россию и пишет рапорты на увольнение:

"У нас народу меньше 100 человек осталось".

Россиянин жалуется на плохое обеспечение:

"Все через ж… делается. Командиры дырявые всякие там. Обеспечения ни одного нет. Все старое, ночников нет. Ни тепловизоров, ни ночников".

Жена предлагает мужу найти способ вернуться домой. Например, некоторые хитрецы "подвернули ноги и уехали домой".

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Оккупанты придумывают лайфхаки, чтобы не воевать в Украине

Российские оккупанты обдумывают план, чтобы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя солдат отправили домой. Кроме того, противники отказываются выполнять задачи командиров и убивать мирных жителей. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разговоре можно услышать, как жена предлагает мужу "упасть с танка", чтобы получить травму. Поскольку, по ее мнению, другого выхода нет – ротации не будет, потому что все отказываются. Оккупант считает, что все же лучше "получить ранение, потому что все повреждения проверяют ФСБшники".

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Кроме того, российский захватчик рассказал историю "зачистки" оккупированного населенного пункта:

"Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких", – говорит солдат.

Ранее мы рассказывали, что РФ не рассчитывала на долгую и изнурительную войну в Украине, поэтому сегодня армию оккупантов не могут обеспечить необходимым. В первую очередь это касается индивидуальной экипировки солдат из новой волны скрытой мобилизации. Поэтому российские захватчики жалуются своим родственникам.

Кроме того, российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк. А если дадут команду наступать пешком – просто послать российского командира.