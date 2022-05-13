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Окупанти вигадують лайфхаки, щоб не воювати в Україні – перехоплення

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 травня, 12:37
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За словами одного із загарбників, їхніх морпіхів заходило близько 100, а вийшло 50
Російські солдати не хочуть воювати з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські солдати не хочуть воювати з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти думають план, щоб не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю солдатів відправили додому. Крім того, противники відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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У розмові можна почути, як дружина пропонує чоловікові "впасти з танка", щоб отримати травму. Бо, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо всі відмовляються. Окупант вважає, що все ж таки краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники".

Окрім того, російський загарбник розповів історію "зачистки" окупованого населеного пункту:

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", – каже солдат.

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Окупантів відправляють на війну з Україною без екіпірування

РФ не розраховувала на довгу та виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію окупантів не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів з нової хвилі прихованої мобілізації. Тому російські загарбники скаржаться своїм родичам. Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

"Те, що на нас зараз одягнено, – це страшно. Це складно назвати екіпіруванням", – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну до України.

Тому він просить її позичити грошей, щоб за свій рахунок купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

"Як бачимо, цинізму керівництва рф немає меж: мало того, що воно відправляє своїх солдатів в Україну на вірну смерть, так ще й хоче, щоб ті екіпірувалися за свої гроші", – наголосили в СБУ.

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