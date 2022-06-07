"Готують машину, щоб тікати": окупант розповів про настрої серед військових РФ – перехоплення

Російські військові зрозуміли, що на ротацію їм сподіватися марно

Окупанти розмірковують над можливостями втечі з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові готують плани втечі з України, оскільки командування не виводить їхні підрозділи з зони бойових дій і не надає навіть відпустки.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Військовий з Калінінграда розповів, що збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі перебувати в зоні бойових дій. За його словами, офіційно є тільки два варіанти: або замінювати особовий склад будуть тільки частково, або ж взагалі залишать ще на три місяці, а можливо й довше.

Командування не надає окупантам навіть відпусток, оскільки розуміють, що назад більшість не повернуться:

"Ми вже більше сюди не поїдемо. Тому що наше командування вже не хоче більше сюди їхати. Командир сказав, що більше калінінградські війська сюди їздити не будуть".

За словами військового, в самій Калінінградській області зараз йде укріплення кордону, оскільки там бояться нападу з боку Польщі.

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Окупант згадує, як потрапив на територію України:

"Нам не сказали, що ми їдемо в Україну. Нам сказали, що ви їдете у відрядження в поля "на Чехова" (полігон у Підмосков'ї). Кажуть, у вас є 40 хвилин, щоб завантажитись. В літаку вже сказали, що ми їдемо в Україну. Мені сказали, що якщо приїде 79 полк сюди, то ми, імовірно, разом з ним підемо в наступ у бік Харкова. Тут більшість самі відмовляються і вже намагаються втекти самовільно через кордон в Росію".

Росіянин розповів, що у нього та його співслужбовців готовий план втечі:

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"Зараз 10 людей та "Урал" готується, типу напоготові. У випадку будь-якої хріні, одразу в "Урал" вискочити і їхати в бік Бєлгорода. Там вже і каністру солярки набрали, поставили в кузов. Я з ними поговорив, мене дорогою підхоплять. Вони вважатимуть це диверсією. У нас он хлопчина, сержант, звідси змотався на відібраній в "укропів" машині. Перетнув кордон, здав автомат, броню, приїхав додому. А на нього навіть справу завести не можуть".

Озвучені загальні втрати армії РФ

За даними генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1390 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.;

артилерійських систем – 694 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 96 (+0) од.;

літаків – 212 (+1) од.;

гелікоптерів – 177 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од.;

спеціальної техніки ‒ 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані ще уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові завдавати нових ракетних ударів з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ важким озброєнням, у Сєвєродонецьку тривають бої.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 7 червня: за останню добу ліквідовано 110 окупантів, знищено 4 танки та 16 броньованих машин, а також 1 літак, 1 вертоліт та 4 арт. установки.