"Почнуть стріляти своїх": окупант розповів про паніку серед військових РФ – перехоплення

Окупант, який воює в Донецька область , поскаржився на жахливий психологічний стан російських військових
Перехоплення його розмови опублікував у своєму Yotube-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
- Коротше ми переїжджаємо, там зв'язку може не бути.
- Так *б твою матір, знову?
- Так!
- Ближче? Далі?
- Ближче!
– Я не знаю, що відбувається, чесно. Он, комдив зараз стріляти вже почне.
- Кого?
– Своїх.
- Теж "дах рве"?
- Тут у всіх він "свистить".
Озвучено втрати окупантів в Україні
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.06 становлять:
- особового складу – близько 31 150 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1381 (+5) одиниця;
- бойових броньованих машин – 3392 (+13) одиниці;
- артилерійських систем – 686 (+6) одиниць;
- РСЗВ – 207 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 95 (+0) одиниць;
- літаків – 210 (+0) одиниць;
- вертольотів – 175 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
- крилатих ракет – 122 (+0);
- кораблів/катерів – 13 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) одиниць;
- спеціальної техніки – 53 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 червня: у Білорусі тривають військові навчання, Сумська та Чернігівська області знову під обстрілами, на Харківщині ворог вдарив фосфорними бомбами по мирних.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 5 червня: ще 100 солдатів РФ ліквідовано; 5 танків, 13 броньованих машин та 6 арт. систем знищено; російський гелікоптер К-52 тепер металобрухт у полях України.