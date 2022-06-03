100 днів війни: в ISW оцінили шанси Росії захопити всю Донецьку область

Військові аналітики розповіли про плани російських загарбників

В ISW зазначили, що російські війська "обмежені місцевістю" на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти навряд чи мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація

Так, аналітики повідомили, що 2 червня російські війська продовжували свій рух на сході України, зокрема продовжили операції із захоплення Сєвєродонецька та подальші операції із захоплення Лисичанська.

"Російське військове керівництво, ймовірно, використає захоплення цих двох міст, щоб стверджувати, що вони "звільнили" всю Луганську область, перш ніж повернути до Донецької області, але навряд чи російські сили мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після подальших втрат", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, російські війська "обмежені місцевістю" на Донбасі й надалі поставатимуть перед труднощами, перетнувши річку Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецька-Лисичанська та просунутися далі – на захід від Лимана в напрямку Слов’янська через Райгородок.

"Армія" РФ

Крім цього, в ISW вказали на те, що російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил і підтримкою морального духу мобілізованого особового складу. Так, Генштаб ЗСУ повідомив, що 1-й армійський корпус "ДНР" у складі 8-ї загальновійськової армії РФ проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях Донецької області.

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"Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць і загострить низький моральний дух і погану дисципліну в російських і довірених підрозділах. 2 червня 113-й полк ДНР опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані військові скаржаться, що всю війну провели на передовій у Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів", – вказали аналітики.

Водночас Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену телефонну розмову, в якій бійці "ДНР" так само скаржилися на те, що фізично непридатних осіб примушували до служби, а мобілізовані підрозділи переживають масове пияцтво та загальний розлад.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни також зазначив, що російському командуванню не вдалося встановити повний контроль над місцевим населенням на окупованих з 24 лютого українських територіях.

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