ЗСУ назвали, які російські кораблі у Чорному морі перебувають для блокування району

Російські судна загрожують ракетними обстрілами Україні

Російські кораблі у Чорному морі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Через те, що кораблі російських загарбників перебувають у Чорному морі, зберігається загроза ракетних ударів або висадки десанту.

"Зберігайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації.Йдемо до Перемоги! Все буде Україна!", — йдеться у повідомленні.

Для чого РФ мобілізує свої сили?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія мобілізує сили задля того, щоб зірвати європейський рух України.

"Дуже важливо, що зараз — за кілька тижнів — ми очікуємо відповідь Європейського Союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо. І я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема й у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів різних держав, форумів, студентських та експертних спільнот, людей на площах різних європейських міст, які мітингували на підтримку України, на підтримку нашого народу. Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала всі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен інструмент – а особливо публічні дискусії й заклики – має бути задіяний на повну", — сказав Зеленський.

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