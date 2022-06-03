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Арестович назвав післявоєнну проблему, яку доведеться розв'язувати десятиліттями

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 червня, 02:49
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Наслідки війни РФ в Україні будуть тривалими
Арестович назвав одну з проблем після війни/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович назвав одну з проблем після війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що упродовж десятиліть після закінчення війни доведеться розв'язувати проблему із вимушеними переселенцями до РФ, яких забирали туди проти їхньої волі.

Про це він сказав під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Наслідки цієї війни ми будемо розхльобувати десятиліттями — роз’єднані сім’ї, вивезені діти. Діти, яким просто присвоїли російське громадянство, не запитуючи ні родичів, ні їх самих", — зазначив Арестович.

За інформацією Арестовича, близько півтора мільйона людей наразі перебуває у РФ, включно з тими, кого насильно вивозили чи примушували покидати територію України.

"Те, що це сотні тисяч — можна сказати напевно", — наголосив він.

Чим закінчиться війна РФ проти України?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна, яку 24 лютого розв'язала Росія проти України, "закінчиться за столом переговорів". Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні.

"Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи", — сказав Столтенберг.

Генсек додав, що це перетворилося на "війну на виснаження", де українці "платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою", але "Росія зазнає ще більших втрат". Також він похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

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"Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше", — додав Столтенберг.

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