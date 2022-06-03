Арестович назвал послевоенную проблему, которую придется решать десятилетиями

Последствия войны РФ в Украине будут продолжительными

Арестович назвал одну из проблем после войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение десятилетий после окончания войны придется решать проблему с вынужденными переселенцами в РФ, которых забирали туда против их воли.

Об этом он сказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Последствия этой войны мы будем расхлебывать десятилетиями – разобщенные семьи, вывезенные дети. Дети, которым просто присвоили российское гражданство, не спрашивая ни родственников, ни их самих", — отметил Арестович.

По информации Арестовича, около полутора миллионов человек сейчас находятся в РФ, включая тех, кого насильственно вывозили или заставляли покидать территорию Украины.

"То, что это сотни тысяч — можно сказать точно", — подчеркнул он.

Чем закончится война РФ против Украины?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров". Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

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"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", — добавил Столтенберг.

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