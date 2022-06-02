Оккупанты прицельно ударили по Марьянскому: ранены дети

Днепропетровщина постоянно подвергается артиллерийским обстрелам

Днепропетровщина также страдает от российской агрессии / Коллаж "Сегодня"

В ночь на 3 июня Днепропетровщина подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого пострадали дети.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Что известно

"Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую общину. Прицельно ударил по Марьянскому. Несколько раз. Целенаправленно уничтожал населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", – сообщил Валентин Резниченко.

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