Бои в Северодонецке и обстрел Днепропетровской области: главные атаки РФ за ночь

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. По состоянию на утро 1 июня российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк Луганской области. Кроме того, захватчики целились по Днепропетровской области.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.
Харьковское направление
Серьезные бои идут в районе Долгенького, откуда противник отвел часть подразделений в Изюм для восстановления.
Лиманское управление
Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои.
Трасса Лисичанск-Бахмут
Продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут, россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.
Луганская область
Россияне открыли огонь по заводу "Пролетарий" и объединению "Азот", вошли в центральные районы Северодонецка.
Так, россияне ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности. В 18:55 они с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ.
Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничная ликвидация жилищного фонда.
В Горском оккупанты разрушили по меньшей мере шесть домов и местную школу искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.
Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка.
Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Днепропетровская область
Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали.
В Широковской громаде работают электрики. Ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады.