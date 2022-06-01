Бои в Северодонецке и обстрел Днепропетровской области: главные атаки РФ за ночь

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война

РФ штурмует Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. По состоянию на утро 1 июня российские оккупанты снова обстреляли Северодонецк Луганской области. Кроме того, захватчики целились по Днепропетровской области.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию по областям, где идет война.

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Харьковское направление

Серьезные бои идут в районе Долгенького, откуда противник отвел часть подразделений в Изюм для восстановления.

Лиманское управление

Из Лимана россияне наступают на село Старый Караван по трассе, ведущей на Славянск. Там сейчас идут бои.

Трасса Лисичанск-Бахмут

Продолжаются бои за трассу Лисичанск-Бахмут, россияне пытаются вытеснить ВСУ из Белогоровки. Также идут бои за Врубовку, которая соединяет эту трассу и украинские войска в Горском.

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Луганская область

Россияне открыли огонь по заводу "Пролетарий" и объединению "Азот", вошли в центральные районы Северодонецка.

Так, россияне ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности. В 18:55 они с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ.

Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничная ликвидация жилищного фонда.

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В Горском оккупанты разрушили по меньшей мере шесть домов и местную школу искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка.

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Днепропетровская область

Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской громаде. Люди не пострадали.

В Широковской громаде работают электрики. Ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел громады.

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