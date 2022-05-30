Армия РФ накрыла огнем Сумскую область

Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Старший солдат Игорь Гроза - военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, участник АТО. С самого начала войны добровольцем стал на защиту Чернигова. Его подразделение одним из первых вступило в бой. Рискуя жизнью, бросился на БМП эвакуировать побратимов. Погиб под обстрелом. За отвагу награжден орденом "За мужество". Посмертно.