Бої у Сєвєродонецьку та обстріл Дніпропетровської області: головні атаки РФ за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна

РФ штурмує Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Станом на ранок 1 червня російські окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Крім того, загарбники цілилися по Дніпропетровській області.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію щодо областей, де триває війна.

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Харківський напрямок

Серйозні бої йдуть у районі Довгенького, звідки противник відвів частину підрозділів в Ізюм для відновлення.

Лиманське управління

З Лиману росіяни наступають на село Старий Караван трасою, що веде на Слов'янськ. Там зараз тривають бої.

Траса Лисичанськ-Бахмут

Тривають бої за трасу Лисичанськ-Бахмут, росіяни намагаються витіснити ЗСУ із Білогорівки. Також тривають бої за Врубівку, яка сполучає цю трасу та українські війська у Гірському.

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Луганська область

Росіяни відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот", увійшли у центральні райони Сєвєродонецька.

Так, росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, водночас продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості. О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин.

Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду.

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У Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька.

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: Сергій Гайдай

Дніпропетровська область

Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали.

У Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.

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