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Армія РФ накрила вогнем Сумську область

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 00:50
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Там пролунало декілька вибухів
Ворог б'є по українських населених пунктах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Ворог б'є по українських населених пунктах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти України. Цього разу "прилетіло" у Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Деталі

"Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів", — написав Живицький у своєму Telegram-каналі.

Голова військової адміністрації зазначив, що деталі чергового злочину РФ повідомить згодом.

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