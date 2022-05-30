Окупанти вдарили ракетами по Харківській області (фото)

Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Старший солдат Ігор Гроза – військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, учасник АТО. З самого початку війни добровольцем став на захист Чернігова. Його підрозділ одним із перших вступив у бій. Ризикуючи життям, кинувся на БМП евакуювати побратимів. Загинув під обстрілом. За відвагу нагороджено орденом "За мужність". Посмертно.