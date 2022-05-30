Окупанти вдарили ракетами по Харківській області (фото)

Російські окупанти завдали удару по місту Мерефа Харківської області. Нині там серйозна пожежа.
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
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"Жителі міста Мерефа під Харковом повідомляють про ракетний удар", — йдеться у повідомленні.
У Telegram-каналах публікують фото, на яких видно, що у місті пожежа.
Ситуація в Україні 29 травня
- Нині 31% території Харківської області тимчасово окуповано російськими військовими, 5% було звільнено від загарбників.
- В окупованому Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Російські окупанти заборонили пускати людей на бази. Вони діляться на своїх сторінках у Мережі фото з пляжів.
- Під час бою російські військові заблукали і, щоб урятувати своє життя, вирішили кинути техніку. БМП виявилася новітнім екземпляром, наші воїни її полагодили і тепер завдають ударів по ворогові його ж зброєю.
- Російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Постраждав житловий будинок. Відомо про потерпілих.
- Грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої будинки. Через це у травні деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.
- Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом.