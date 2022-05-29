У Генічеську окупанти готуються до туристичного сезону – погрожують автоматами

Військові РФ заборонили місцевим охоронцям впускати на бази людей

Війська РФ хочуть відкрити туристичний сезон у Генічеську. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Російські окупанти заборонили пускати людей на бази. Також вони діляться на своїх сторінках у Мережі фотографіями з пляжів.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

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Деталі

Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий лебідь" та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській стрілці. Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати на бази людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

Самі загарбники у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

Наголошується, що Арабатська стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який агресор використовує як військову базу для нападу на материкову частину України.

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За словами Денісової, є загроза, що випущені з Криму винищувачі, військові гелікоптери, ракети наражатимуть на небезпеку "відпочивальників".

У Генічеську окупанти почали видавати "пенсії" рублями

Російські окупанти в Генічеську почали виплачувати "пенсію" місцевим жителям у рублях. Про це повідомив у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Після укладання списків минулого тижня почались реальні виплати 10 000 рублів у Генічеську. Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки. Щоправда, весь рух рубля закінчується у міняйл, в яких пенсіонери одразу міняють рублі на гривні. Але нагадую, що якщо не співпрацювати з окупантами й нічого в них не брати, це пришвидшить нашу перемогу", – написав депутат.

Ситуація у Генічеську

24 лютого до Генічеська увійшли війська РФ. Росія контролює частину Херсонської області. Російські військові стоять на Каховській ГЕС та контролюють переправи через Північно-Кримський канал.

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6 березня мешканці тимчасово окупованого міста вийшли на мітинг проти російських військових.

12 березня у тимчасово окупованому Генічеську пішли у відставку міський голова та його заступники. Вони повідомили, що їх поставили в такі умови, коли вони не можуть працювати та виконувати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Генічеську містяни виступають категорично проти російської окупації. Вночі було спалено військкомат, захоплений окупантами, в якому вони розміщалися.

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