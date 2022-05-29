Ворог обстріляв Миколаїв та Харків: зруйновані будинки, є поранені

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоповерхові будинки

Окупанти обстріляли два міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстріли українських міст. Сьогодні ворог обстріляв Миколаїв та Харків.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі повідомив, що через обстріл постраждали три багатоповерхівки, вибиті близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах.

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Також він зазначив, що внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи, ще одна людина загинула.

"У місті знову чути вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтеся вдома, дотримуйтесь правил двох стін!" – написав він.

О 16:00 місцеві жителі почули потужний вибух і в Харкові. Ударно-повітряну хвилю відзначили поблизу авіаційного інституту.

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"Вибухи в Харкові, очевидці повідомляють про обстріли північних районів міста", – пишуть журналісти "Суспільне Харків".

Зазначимо, що сьогодні у Харкові перебував президент України Володимир Зеленський.

Ситуація в Україні 29 травня