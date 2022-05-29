Ворог обстріляв Миколаїв та Харків: зруйновані будинки, є поранені

Російські окупанти продовжують обстріли українських міст. Сьогодні ворог обстріляв Миколаїв та Харків.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі повідомив, що через обстріл постраждали три багатоповерхівки, вибиті близько 300 вікон, пошкоджені зовнішні стіни та майно у квартирах.
Також він зазначив, що внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи, ще одна людина загинула.
"У місті знову чути вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Пройдіть в укриття. Якщо залишаєтеся вдома, дотримуйтесь правил двох стін!" – написав він.
О 16:00 місцеві жителі почули потужний вибух і в Харкові. Ударно-повітряну хвилю відзначили поблизу авіаційного інституту.
"Вибухи в Харкові, очевидці повідомляють про обстріли північних районів міста", – пишуть журналісти "Суспільне Харків".
Зазначимо, що сьогодні у Харкові перебував президент України Володимир Зеленський.
Ситуація в Україні 29 травня
- Нині 31% території Харківської області тимчасово окуповано російськими військовими, 5% було звільнено від загарбників.
- В окупованому Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Російські окупанти заборонили пускати людей на бази. Вони діляться на своїх сторінках у Мережі фото з пляжів.
- Під час бою російські військові заблукали і, щоб урятувати своє життя, вирішили кинути техніку. БМП виявилася новітнім екземпляром, наші воїни її полагодили і тепер завдають ударів по ворогові його ж зброєю.
- Російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Постраждав житловий будинок. Відомо про потерпілих.
- Грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої будинки. Через це у травні деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.
- Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом.