Кадировці "подарували" ЗСУ новітню техніку та втекли

ВМП, яку покинули кадировці, вже використовується нашими військовими у боях проти окупантів

ЗСУ отримали чергову трофейну техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час чергового бою російські військові заблукали і щоб врятувати своє життя вирішили кинути техніку. БМП виявилася найновішого екземпляра, наші воїни її полагодили і тепер завдають ударів ворогові їхньою ж зброєю. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ми завдавали вогневої поразки противнику, який намагався наступати. Водій-механік ворожої техніки намагався обійти або замаскувати машину від попадання, але натрапив на болото. Росіяни в болоті її кинули, а ми її додивилися, помили, почистили, техніку відремонтували і тепер працюємо", – описав ситуацію боєць ЗСУ.

За словами іншого військового, техніка, яку покинули російські окупанти, досить нова, добре працює. Вона більш просунута, у неї більше електроніки, вона сучасніша.

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"Це БМП було саме кадировців, міста Шалі, Чеченська республіка. На самій бойовій машині на деталях було маркування 70-го мотострілецького полку. У принципі на 100% справне БМП із Чечні. Спасибі", – розповів український воїн.

Трофі ЗСУ

Українські військові відкопали кинуті російськими окупантами танки . "Професійні" російські танкісти примудрилися "посадити" їх у ґрунт мало не по вежі. Після того, як техніка підсохла – її кинули у бій.

Також наші бійці придбали трофейну бойову броньовану машину "Тигр" російських військ.

Також спецназ ЗСУ захопив російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" .

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ЗСУ просять українців допомагати виявляти та ідентифікувати колони ворожої техніки, що рухаються територією України. Це допомагає військовим адекватно реагувати на небезпеку. Це можна зробити за допомогою чат-бота в Телеграм .