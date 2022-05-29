Згоріли за секунди! ССО майстерно перетворили на факел "Тайфун" з окупантами

Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий КамАЗ Тайфун зособовим складом російських окупантів.
Відповідне відео оприлюднили на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.
"Перетворюємо противника на факели. Ворожий КамАЗ "Тайфун", забитий особовим складом противника, згорів разом із вмістом в одну мить", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що операція пройшла на Херсонщині, коли українські військові вийшли на шляху проїзду російської військової техніки.
"Замінувавши ділянку дороги оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника", – підсумували у повідомленні.
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