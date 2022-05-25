Оккупанты накрыли огнем Днепропетровскую область

В частности, захватчики использовали авиацию

Оккупанты продолжают обстреливать Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты во вторник, 24 мая, обстреляли населенный пункт Николаевка Днепропетровской области. Захватчики использовали авиацию.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Реклама

Подробности

"В течение дня также продолжались обстрелы орками наших территорий из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов", — отметил Вилкул.

По его словам, на линии боесоприкосновений враг продолжает системные обстрелы мирных населенных пунктов. Ночью из РСЗО "Ураган" захватчики обстреляли село Большая Костромка, в результате чего были разрушены частные домовладения. К счастью обошлось без жертв.

Вилкул добавил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

Преступление оккупантов

На юге украинские защитники обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Среди них — двое детей младшего школьного возраста. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Реклама

"Враги, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 23 рашистов, нескольких единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

В ходе продвижения украинских подразделений по Николаевской области в сторону Херсонской области было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста", — сообщают в командовании.

Кроме того, отмечается, что в Черном море корабельные группировки противника продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины. Также военные напоминают:

"В Одесской области введен запрет на пребывание в пляжных зонах, в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов".

Читайте также