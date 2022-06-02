ВСУ рвут противника: Арестович сообщил хорошие новости из Северодонецка

Советник главы ОП рассказал о мастерстве украинских военных

Арестович рассказал о боях в Северодонецке / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные заманили противника в ловушку в Северодонецке и ведут с ними жесткий бой. Об этом написал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем Telegram-канале.

"Я тут недавно говорил о возросшем оперативно-тактическом мастерстве противника – российских войск. А теперь — следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие СД, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо – несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры – тактические таланты", — написал он.

Арестович отметил, что идут очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание, а не захват Северодонецка.

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"Наши реально рвут сейчас противника, как львы, несмотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это – мастерство. Покруче противника", – написал он.

Потери врага

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на территории Украины, в частности на Бахмутском направлении. В то же время стало известно о том, что у захватчиков уже уничтожено 1363 танка.

В Генштабе ВСУ отметили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 02.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 30 850 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1363 (+2) ед.;

боевых бронированных машин – 3354 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 661 (+2) ед.;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;

средств ПВО – 95 (+1) ед.;

самолетов – 210 (+2) ед.;

вертолетов – 175 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2);

крылатых ракет – 120 (+0) ед.;

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2325 (+35) ед.;

специальной техники – 51 (+2) ед.

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