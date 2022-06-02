ЗСУ рвуть противника: Арестович повідомив добрі новини з Сєвєродонецька

Радник глави ОП розповів про майстерність українських військових

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові заманили супротивника у пастку у Сєвєродонецьку та ведуть із ними жорсткий бій. Про це написав радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму Telegram-каналі.

"Я тут нещодавно говорив про збільшену оперативно-тактичну майстерність противника — російських військ. А тепер — стежте за руками. Ми втягнули російські війська в пастку в Сєверодонецьку, удавано "здавши" місто. Зараз російське командування перебуває в шоці. Вони вже відрапортували про взяття СД, коли наші війська завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз мочать московських товаришів у м'ясо – попри їхню перевагу в авіації та артилерії. Наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти", – написав він.

Арестович зазначив, що точаться дуже жорсткі бої. Російське командування зараз кидають усі наявні сили на утримання, а не захоплення Сєвєродонецька.

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"Наші реально рвуть зараз супротивника, як леви, незважаючи на його вогневу перевагу. З'явилися перші полонені зі складу російських військ. Але не всім так пощастило. Битва не закінчена. Наші рвуть, рвуть, рвуть. Оце — майстерність", – написав він.

Втрати ворога

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на території України, зокрема, на Бахмутському напрямку. Водночас стало відомо про те, що у загарбників вже знищено 1363 танки.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.06 орієнтовно становили:

особового складу – близько 30850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1363 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 3354 (+11) од.;

артилерійських систем – 661 (+2) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО – 95 (+1) од.;

літаків – 210 (+2) од.;

вертольотів – 175 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2);

крилатих ракет – 120 (+0) од.;

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;

спеціальної техніки – 51 (+2) од.

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