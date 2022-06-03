100 дней войны: в ISW оценили шансы России захватить всю Донецкую область

Военные аналитики рассказали о планах российских захватчиков

В ISW отметили, что российские войска "ограничены местностью" на Донбассе. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вряд ли имеют силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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Какая ситуация

Так, аналитики сообщили, что 2 июня российские войска продолжали свое движение на востоке Украины, в частности, продолжили операции по захвату Северодонецка и последующие операции по захвату Лисичанска.

"Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем повернуть в Донецкую область, но вряд ли российские силы обладают силами, необходимыми для захвата значительной территории в Донецкой области после последующих потерь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска "ограничены местностью" на Донбассе и в дальнейшем будут стоять перед трудностями, пересекая реку Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка-Лисичанска и продвинуться дальше – к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок.

"Армия" РФ

Кроме этого, в ISW отметили, что российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержкой морального духа мобилизованного личного состава. Так, Генштаб ВСУ сообщил, что 1-й армейский корпус "ДНР" в составе 8-й общевойсковой армии РФ производит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.

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"Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в российских и доверенных подразделениях. 2 июня 113-й полк ДНР опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные военные жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимые медицинские осмотры", – указали аналитики.

При этом Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный телефонный разговор, в котором бойцы "ДНР" также жаловались на то, что физически непригодных лиц принуждали к службе, а мобилизованные подразделения переживают массовое пьянство и общее расстройство.

Напомним, американский Институт изучения войны также отметил, что российскому командованию не удалось установить полный контроль над местным населением на оккупированных с 24 февраля украинских территориях.

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