Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

100 дней войны: в ISW оценили шансы России захватить всю Донецкую область

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 08:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военные аналитики рассказали о планах российских захватчиков
В ISW отметили, что российские войска "ограничены местностью" на Донбассе.
В ISW отметили, что российские войска "ограничены местностью" на Донбассе. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вряд ли имеют силы, необходимые для захвата значительной территории в Донецкой области после дальнейших потерь.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Реклама

Какая ситуация

Так, аналитики сообщили, что 2 июня российские войска продолжали свое движение на востоке Украины, в частности, продолжили операции по захвату Северодонецка и последующие операции по захвату Лисичанска.

"Российское военное руководство, вероятно, использует захват этих двух городов, чтобы утверждать, что они "освободили" всю Луганскую область, прежде чем повернуть в Донецкую область, но вряд ли российские силы обладают силами, необходимыми для захвата значительной территории в Донецкой области после последующих потерь", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска "ограничены местностью" на Донбассе и в дальнейшем будут стоять перед трудностями, пересекая реку Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка-Лисичанска и продвинуться дальше – к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок.

"Армия" РФ

Кроме этого, в ISW отметили, что российское военное руководство продолжает испытывать осложнения с достаточным формированием сил и поддержкой морального духа мобилизованного личного состава. Так, Генштаб ВСУ сообщил, что 1-й армейский корпус "ДНР" в составе 8-й общевойсковой армии РФ производит принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой области.

Реклама

"Российская принудительная мобилизация вряд ли создаст значительную боевую мощь и обострит низкий моральный дух и плохую дисциплину в российских и доверенных подразделениях. 2 июня 113-й полк ДНР опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором принудительно мобилизованные военные жалуются, что всю войну провели на передовой в Херсоне без еды и лекарств, а мобилизационные комитеты не проводили необходимые медицинские осмотры", – указали аналитики.

При этом Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный телефонный разговор, в котором бойцы "ДНР" также жаловались на то, что физически непригодных лиц принуждали к службе, а мобилизованные подразделения переживают массовое пьянство и общее расстройство.

Напомним, американский Институт изучения войны также отметил, что российскому командованию не удалось установить полный контроль над местным населением на оккупированных с 24 февраля украинских территориях.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:30 2 июня
1
Личный состав 30850
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3354
ББМ
5
Танки 1363
Танки
6
Артиллерия 661
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 521
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2325
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30447.63

Binance Coin (BNB)

306.55

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

64.32

Theta (THETA)

1.22

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять