РФ намагається захопити нове місто на Донбасі – ISW

Але водночас окупанти хочуть уникнути боїв на Сіверському Донці

РФ хоче окупувати Лисичанськ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються просунутися до Лисичанська Луганської області. Але водночас вони хочуть уникнути боїв на Сіверському Донці з боку Сєвєродонецька. Наразі точаться бої в Устинівці та Мирній Долині.

Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Російські війська зараз ведуть бої в Устинівці та Мирній Долині. Так, окупанти намагаються просунутися на північний захід до Лисичанська, не перетинаючи річку Сіверський Донець з боку Сєвєродонецька.

Також вони хочуть взяти під контроль Білогорівку, де у травні мали невдалу спробу форсування річки Сіверський Донець. Крім того, окупанти планують захопити Врубівку, що дозволить їм наступати на Лисичанськ із заходу.

Експерти зазначили: щоб російські сили отримали доступ до Слов'янська дорогою, їм потрібно буде перетнути міст через річку Сіверський Донець за межами Райгородка. Але окупанти не змогли це зробити, оскільки ще не контролюють дорогу Райгородок – Слов'янськ.

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Окупантам потрібні два українських міста – військовий експерт про Донбас

Російські військові на Луганщині не полишають спроб форсувати Сіверський Донець у районі Білогорівки, попри великі втрати. Їхня мета – взяти в облогу Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Про це розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24" військовий експерт Владислав Селезньов.

"7-9 травня українські артилеристи знищили на переправі Білогорівки близько 70-80 одиниць бронетехніки, танків, спеціальної техніки окупантів, що дорівнює кількості техніки в батальйонно-тактичній групі. Але буквально за кілька днів на цю ж ділянку фронту росіяни підтягнули ще дві батальйонно-тактичні групи. Вони мають бронетехніку і намагаються знову ж таки атакувати наші підрозділи на цій або на суміжних ділянках, створюючи нові понтонні переправи", – розповів Селезньов.

За його словами, ситуація для українських військових залишається вкрай складною:

"У росіян на сьогодні є певні резерви. Тепер вони кидаються російськими генералами в бій для того, щоб продавити нашу оборону, щоб виконати те саме завдання. Їм конче потрібно взяти в облогу Сєвєродонецьк, Лисичанськ для того, щоб у подальшому мати певний базис для виходу на міждержавні переговори".

Експерт висловив упевненість у тому, що Генштаб ЗСУ бачить цю складну ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, щоб надати допомогу захисникам Сєвєродонецька та Лисичанська у стримуванні навали російської армії.

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