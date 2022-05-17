Окупантам потрібні два українських міста – військовий експерт про Донбас

Російські військові на Луганщині не полишають спроб форсувати Сіверський Донець в районі Білогорівки незважаючи на великі втрати. Їхня мета – взяти в облогу Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Про це розповів в ефірі проєкту "Україна разом" на Youtube-каналі "Україна 24" військовий експерт Владислав Селезньов.
"7-9 травня українські артилеристи знищили на переправі Білогорівки близько 70-80 одиниць бронетехніки, танків, спеціальної техніки окупантів, що дорівнює кількості техніки в батальйонно-тактичній групі. Але буквально за кілька днів на цю ж ділянку фронту росіяни підтягнули ще дві батальйонно-тактичних групи. Вони мають бронетехніку і намагаються знову ж таки атакувати наші підрозділи на цій або на суміжних ділянках, створюючи нові понтонні переправи", – розповів Селезньов.
За його словами, ситуація для українських військових залишається вкрай складною:
"У росіян на сьогодні є певні резерви. Зараз вони кидаються російськими генералами в бій для того, щоб продушити нашу оборону, щоб виконати те саме завдання. Їм конче потрібно взяти в облогу Сєвєродонецьк, Лисичанськ для того, щоб у подальшому мати певний базис для виходу на міждержавні переговори".
Експерт висловив упевненість в тому, що Генштаб ЗСУ бачить цю складну ситуацію і вживає всіх необхідних заходів, щоб надати допомогу захисникам Сєвєродонецька та Лисичанська в стримуванні навали російської армії.
Розгром окупантів під Білогорівкою
Окупанти намагалися навести понтонну переправу через Сіверський Донецьк біля Білогорівки, але завдяки ударам артилерії ЗСУ там уже утворився склад згорілих російських БТРів і танків. Кількість знищеної техніки обчислюється десятками, окупантів – сотнями.
Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео винищення ворогів.
Геращенко оцінив втрати окупантів під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки і до 1500 солдатів і офіцерів