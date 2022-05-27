Війська РФ намагаються повністю оточити два міста на Донбасі – ISW

Водночас армія РФ безуспішно намагалася просунутися на південний схід від Ізюму

РФ наступає на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська армія намагається повністю оточити Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Також загарбники просуваються на південь та захід від Попасної у напрямку Бахмута. Крім того, в окупованих районах Південної осі вороги готують "третю лінію оборони".

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

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Як кажуть експерти, російські війська продовжують просуватися на південь та захід від Попасної у напрямку Бахмута, але темпи наступу сповільняться.

Також армія Росії продовжувала наступ у районі Сєвєродонецька і, ймовірно, найближчими днями спробує повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

Крім того, війська РФ безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюму біля кордону Харківсько-Донецької області.

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Армія РФ в окупованих районах Південної осі готують "третю лінію оборони" для зміцнення довгострокового контролю та відображення можливих контрнаступів України.

РФ почала будувати на окупованому півдні вже третю лінію оборони – що це означає

Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Перегрупування російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір Росії закріпитися на цих територіях. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що в Херсонській області та на захопленій території Запорізькій області розвідка фіксує посилення, яке відбувається внаслідок переміщення військ з території Кримського півострова.

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"А це йде транзитом з Російської Федерації. І відповідно ми бачимо, наскільки потужне розгортає зараз Росія угруповання військ на окупованих територіях півдня України", – розповів Вадим Скібіцький.

До цього угруповання, окрім сухопутних військ, входять повітряний і морський компоненти.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго. Саме ці військові аспекти, військові індикатори вказують на наміри Росії загарбати і утримувати ці території", – зазначив представник воєнної розвідки України.

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