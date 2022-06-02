Розвідка дізналась, як дружини бойовиків "ДНР" намагаються їх відбити їх у РФ

Окупанти мріють про ротацію, але російські командири не відпускають їх з поля бою

Дружини бойовиків "ДНР" бунтують та вимагають відпустити їх чоловіків з війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики "ДНР", які служать в російській армії скаржаться на безлад та безправність. Окупанти нарікають, що в батальйонах спостерігається масове пияцтво та неадекватні дії. Крім того, "гарматне м'ясо" не відпускають на ротацію, а їхні дружини блокують військові частини.

Про це йдеться в перехопенні розмови двох бойовиків "ДНР", яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Так, двоє "ДНРівців" в перехопленій розмові обговорюють безлад, який відбувається в їхній частині та відсутність ротації.

Один зі співрозмовників розповідає, що українські війська вели обстріл безпосередньо їхнього місцерозташування. Каже, що це наслідок неадекватних дій співслужбовців, які їздять по селах на автомобілі, вилазять на підвищення, щоб "впіймати" Інтернет.

В батальйоні масове пияцтво: "Перший взвод в селі. Від нього вже виє село. Неадеквати".

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Бойовики мріють про ротацію

Окупанти скаржаться, що російське командування не відпускає нікого на ротацію. А їх самих "мобілізували" навіть попри наявність документів, що засвідчують непридатність до служби в армії.

"105 і 107 полк вже в Донецьку. Але їх не відпускають. Дружини блокують військову частину. Додому їх не відпускають. Навіть те, що нас набрали за "білими білетами", це не порушення в цій ситуації. Наче ми мали попередити, що в мене "білий білет". Тут взагалі цирк. Зараз все одно буду писати цю й… (остогидлу) скаргу, пішли на… (геть)", – сказав бойовик.

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