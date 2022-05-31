ЗСУ знищили великий підрозділ "вагнерівців", окупанти в паніці – перехоплення СБУ

Російський військовий поскаржився, що "більше взагалі виходів не бачить" із цієї ситуації

Українські військові знищили великий підрозділ "вагнерівців" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові на Донбасі знищили великий підрозділ найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Після ліквідації елітної частини "рядові" окупанти взагалі бояться воювати.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови загарбника, оприлюднене СБУ.

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"Туди, де рубіж треба взяти, туди ПВК-шників он скільки загнали... А толку ніх*я немає від цих ПВК-шників! Там вони, всі лягли, ці ПВК-шники. Це, бл*, спецназ, нах*й! Підготовлений, єб* в рот! Вони всі полягли. Ну не всі, там залишки якісь безпонтові залишилися. Я, х*й його знає, я більше взагалі виходів не бачу із цієї ситуації", – каже окупант своїй дружині.

"Пішли вони нах*й зі своєю армією", – радить йому жінка.

Своєю чергою, в СБУ зазначили, що один зі способів піти з армії окупантів – подзвонити на гарячу телефонну лінію СБУ та здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.

Російські загарбники шоковані своїми втратами

Попри важкі бої, які веде армія України на Донбасі, нашим захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку у таборі ворога. Про це свідчить чергове перехоплення переговорів окупантів від СБУ.

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"Від 58 армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією в Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося практично нічого. Валєра Бакін у 58-й армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Жодної!.. Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося три людини, чотири", – розповів своїй дружині російський окупант.

За словами російського загарбника, в регіон зайшло кілька армій, і всі вони зазнають великих втрат.