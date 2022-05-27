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Ідуть за спинами військових: Жданов розповів, як Росія використовує "вагнерівців"

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні
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27 травня, 06:20
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Керівництво РФ береже найманців у той час, як солдатів пускають на "гарматне м'ясо"
Російські військові. Фото Reuters
Російські військові. Фото Reuters

Як штурмові угруповання на сході України противник використовує "вагнерівців", які, як правило, йдуть за спинами звичайних солдатів. Про це повідомили і в міноборони, і військові експерти.

"Приватні військові компанії грають одну з провідних ролей у штурмі наших позицій, – каже військовий експерт Олег Жданов. – Тобто "на плечах" військовослужбовців Росії вони приходять до наших позицій і починають штурм. Їх використовують на тих ділянках, де потрібно або прорвати нашу оборону, або посилити вплив Росії, аби досягти хоч якогось успіху".

Олег Жданов уточнив, що зазвичай такі формування як "вагнерівці" йдуть позаду військовослужбовців, тому зазнають менших втрат.

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"Виходячи за спинами військовослужбовців Росії, починають штурмувати наші позиції. Відрізняються тим, що у них краще екіпірування, вони краще мотивовані. Вони воюють за гроші. Якщо не платять, то й не воюватимуть. Чисто найманці. Точну їхню кількість ніхто не скаже, тому що їх не використовують постійно, а тимчасово. Крім того, їх можуть перекидати з одного напрямку до іншого. Їх не може бути дуже багато, бо їм потрібно платити", – каже Олег Жданов.

У міноборони кажуть, що спектр залучення найманців у військові дії досить широкий, проте на все їх не вистачає.

"У зоні проведення боїв за деякими підрахунками – кілька тисяч такого особового складу. Відрізняються від інших солдатів досвідом, підготовкою. Що дивно для їхньої тактики – були випадки, коли вони йшли попереду інших. Маємо у своєму розпорядженні інформацію, що деяких своїх фахівців вони залучають і в бойовій авіації. Але з фахівцями у них проблеми", – розповіло джерело в міноборони України.

Чи змінилася тактика

За словами Олега Жданова, тактика супротивника останнім часом змінилася.

"Вони стали обережнішими. Не йдуть у лобову атаку. Якщо бачать, що є відсіч, то відходять назад і чекають, поки завдасть ударів їхня артилерія та авіація. Використовують тактику випаленої землі. Наша проблема – у засобах та силах для ведення контрбатарейної боротьби. Ми чекаємо на артилерію від наших партнерів, тоді у нас буде можливість вирівняти ситуацію", – каже Жданов.

У свою чергу, у міноборони уточнюють, що інформація про зміну тактики – це, скоріше, чиїсь особисті думки.

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"Деякі зміни є, наприклад, тривалі нальотаи. Але суттєвих, кардинальних змін не відбулося", – повідомили у міноборони.

Штурм, незважаючи на втрати

За словами Жданова, боєздатні підрозділи росіян мають кілька напрямків. Не став винятком і Сєвєродонецьк.

"Я вважаю, що найближчими днями суттєво ситуація біля Сєверодонецька не зміниться. Противник штурмуватиме наші позиції з будь-якого напрямку, будь-якими силами, незважаючи на втрати. На жаль, поки у них є ресурси наступати – вони це робитимуть. На цьому напрямі вони можуть виснажити всі свої загальні резерви, які вони мають", – говорить експерт.

Телеведучий Олексій Бурлаков спеціально для " Україна 4.5.0. прокоментував військову ситуацію на фронті станом на 26 травня:

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