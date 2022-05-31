ВСУ уничтожили большое подразделение "вагнеровцев", оккупанты в панике – перехват СБУ

Российский военный пожаловался, что "больше вообще выходов не видит" из этой ситуации

Украинские военные уничтожили большое подразделение "вагнеровцев" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на Донбассе уничтожили большое подразделение наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". После ликвидации элитной части "рядовые" оккупанты вообще боятся воевать.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора захватчика, обнародованный СБУ.

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"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорит оккупант своей жене.

"Пошли они нах*й со своей армией", – советует ему жена.

В свою очередь, в СБУ отметили, что один из способов уйти из армии оккупантов – позвонить на горячую телефонную линию СБУ и сдаться в плен. Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов.

Российские захватчики шокированы своими потерями

Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, нашим защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в лагере врага. Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов от СБУ.

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"От 58 армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58 армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось три человека, четыре", – рассказал своей жене российский оккупант.

По словам российского захватчика, в регион зашло несколько армий, и все они несут большие потери.